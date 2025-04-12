川普稱10%關稅為「下限」但可能有例外 美國正處談判有利位置

美國總統川普11日晚間表示，10%的對等關稅已是「底線」或「非常接近底線」，但出於一些「顯而易見的原因」，某些情況可能會出現例外，他未進一步說明例外情況為何，也未透露美國是否將調整現行關稅政策。

根據路透等報導，川普11日搭乘空軍一號前往佛州期間向隨行媒體發表上述談話。他強調，目前許多國家正與美方就關稅議題展開協商，而美國正處於「談判的有利位置」。

白宮發言人李維特指出，至今已有超過15個國家向美方提出關稅協議方案。此外，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，美國將於11日與台灣及以色列展開首輪正式關稅談判，台灣名列優先名單之一。