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川普祭關稅 中巴高層視訊會議交換意見

中央社／ 聖保羅11日專電

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（Geraldo Alckmin）今天與中國商務部長王文濤進行視訊會議，就美國總統川普（Donald Trump）宣布的關稅措施交換意見。

川普9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。不過美國對中國的關稅累計稅率目前已提高至145%，世界兩大經濟體的貿易緊張局勢不斷升級。

巴西政府聲明指出，奧克明和王文濤的談話持續約45分鐘，雙方一致同意捍衛多邊主義和基於規則的國際貿易體系，加強世界貿易組織（WTO）。

奧克明和王文濤並討論巴西和中國的經貿合作問題，回顧雙邊貿易關係、兩國經濟的機會和互補性。

巴西政府在聲明中重申，中國是巴西重要的經濟夥伴，兩國保持戰略對話，由奧克明擔任主席的中巴高級諮詢與合作委員會（COSBAN）發揮重要作用。

聲明還指出，今天的視訊會議是應中國代表要求舉行，也是下屆金磚國家（Brics）貿易部長會議的籌備工作之一。巴西是金磚國家現任輪值主席國，下屆貿易部長會議將於5月在巴西首都巴西利亞舉行。

川普 關稅

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