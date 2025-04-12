美關稅政策反覆多變 越南台商煎熬難眠

美國關稅政策千迴百轉，越南台商白天工作，半夜還要盯美國新聞；如今對等關稅暫緩90天，台商說，將與客戶、供應商推演因應，同時多元化出口市場、優化生產流程加強競爭力。

越南是美國對等關稅政策下的重災區，遭課46%的關稅，美國隨後又將這項措施暫緩實施90天，雙方並同意啟動對等貿易協定談判，其中包括關稅協定。美國關稅政策反覆多變，後續磋商又曠日廢時，令越南台商很煎熬。

越南博萊克責任有限公司主力產品為鑄鐵鍋、爐具配件等，美國市場業務約占逾4成。董事長羅世良無奈表示，每天訊息都在變，心情像洗三溫暖，之前非常擔心，現在可以喘口氣，但也難心安。

「早上要上班、半夜要看新聞，每天看美國新聞看到凌晨3、4點」，想起美國對等關稅政策短短幾天內就出現多次轉折，羅世良邊說邊苦笑。

商用健身器材廠喬山健康科技有限公司為了因應美國總統選後的新局，去年8月決定在越南北寧省（BacNinh）蓋寧社廠。喬山越南寧社廠總經理孫其安表示，越美關係感覺不錯，越南被課46%的關稅讓人意外。

孫其安坦言，這幾天大家都比較緊張，他也睡不太著，「晚上都要看美國有線電視新聞網（CNN），關心關稅的變化狀況。」但他強調，也不能跟著隨之起舞，因為可能會招致公司承受更大的影響與不確定性。

他說，面對外部挑戰，盡量保持平常心，畢竟客人的需求持續存在，公司不希望做那麼大的調動，而影響生產品質的穩定性，所以生產與原物料的準備依舊按節奏進行，人員也避免流動，以免帶來負面影響。

羅世良表示，現在要利用關稅暫緩期和客戶協調，請對方進行盤點、備好庫存，或是提早下一些採購量，讓他們在90天內把貨出到美國，也可以先將產品運到墨西哥的倉庫，更有助於靈活應變。

另一方面，羅世良指出，以前公司的業務多集中在已開發、消費能力高的國家，現在要尋找中階平價的市場，例如中東、歐洲等，好把美國的業務量從45%降到30%左右，以應對全球各地可能的風險。

羅世良說，撇除46%的對等關稅，美國針對全球的10%關稅已上路，「壓力當然大，傳產哪有那麼高的獲利」，為了節省成本要像擰毛巾一樣，一滴一滴擰出來，像是多一些開發人員、優化生產效率等。

孫其安表示，越美後續磋商有可能降低關稅，但不會不增加，意味成本怎樣都會比以前高，接下來將找供應商洽談，一起分攤成本，再檢視競爭對手情況，若能將部分成本反映到消費端，才能彌補多出來的成本。

孫其安在這次關稅風暴中同時看到機會，他分析，因競爭對手主要是中國的供應體系，現在越南遭遇的關稅壓力比中國低，反而是一個利多，再加上喬山不只生產製造，還有品牌、客戶管道，比競爭對手更具能力因應與調整。