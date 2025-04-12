因美債波動才暫緩關稅？川普否認：我很快就解決了

美國總統川普在一周內髮夾彎，從推出對等關稅到宣布暫緩，令全球股市如坐雲霄飛車，針對外界猜測暫緩原因是因為美債被大量拋售，川普11日在空軍一號上否認，稱「債券市場表現好，雖然出現了點小波動，但我快就解決了。」

川普在空軍一號上對記者說「，債券市場表現好，雖然出現了點小波動，但我很快就解決了那個問題，我很擅長這個。」並相信自己的經濟計畫能讓美元升值，「很多人說債券市場是我暫停關稅的原因，但事實並非如此」。