川普關稅不小心打到MAGA？專家解析陸貿易策略：贏家是習近平

歷史總愛開玩笑：川普的MAGA宣言本想讓美國穩站世界舞台的C位，豈料施行對等關稅「將槍口對準全世界」，意外把盟友推到中國身邊，還讓習近平得以一帶一路為平台，組建「非美自由貿易區」，順勢擴大中國的朋友圈。川普的霸道總裁劇本，怎麼就寫成了中國的逆襲故事？

美國總統川普（Donald Trump）於2025年4月9日在社群媒體宣布暫緩75國「對等關稅」90天，導致全球股市狂飆、股民喜出望外，反觀中國大陸卻沒獲得這次「緩刑」，甚至可能將面臨高達125％的關稅。

關稅風暴中，美國對中國大陸的差別對待和極限施壓，若從地緣政治的角度來看，似乎印證了各界先前對美國發動貿易戰主因的猜測，便是決心阻止中國大陸崛起。

國際媒體《經濟學人》《華爾街日報》《紐約時報》卻罕見地口徑一致，指出川普關稅戰到頭來，極有可能創建一個「以中國為中心」的地緣政治體系。

英國《經濟學人》以「美國如何最終讓中國再次偉大」為4月5日出刊的封面故事標題，直言川普的關稅政策，正在無意間為中國大陸創造「一個絕佳的機會」，使其在全球經濟和地緣政治格局中獲得擴張的新能量。

英國《經濟學人》以「美國如何最終讓中國再次偉大」為4月5日出刊的封面故事標題。取自The Economist

對等關稅不小心打到MAGA

這將是一個耐人尋味的轉折：川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）政策，曾被視為美國重振經濟、重塑全球地位的強力宣言。當「MAGA」試圖通過關稅戰和保護主義來重振美國時，他的政策是否真的在無形中為中國大陸鋪平了崛起的道路？

美國《華爾街日報》4月4日的編輯室報告，同樣以反諷的口吻認為「美國關稅讓習近平高興不已」，即使川普的全面關稅措施將在許多方面改變世界秩序，而一個贏家已經出現：中國國家主席習近平。

「川普關稅的『贏家』是中國，」哈佛大學教授福爾曼（Jason Furman）也在《紐約時報》抱持同樣的觀點。

這位前白宮經濟顧問委員會主席分析，經濟關係走到哪裡，政治關係就會走到哪裡，美國對加拿大和墨西哥具有影響力，是因為美國是他們的主要貿易伙伴。

但中國大陸是世界上大多數國家的最大貿易伙伴，如果讓這些國家在與美國的經濟關係和與中國的經濟關係之間做出選擇，「它們可能會毫不猶豫地選擇後者。」福爾曼指出。

貿易戰贏家為何不是川普，而是習近平？

為何美國對中國大陸的強力打壓，反而會在無意間推動中國崛起呢？（延伸閱讀：遠見直擊中共20大》解讀二十大報告：未來10年是中美爭霸關鍵期，決勝靠這個？）

首先，川普在4月3日宣布對各國無差別提高關稅的保護主義政策，削弱了美國的全球領導地位。美國的盟友對川普的單邊主義感到失望，而中國大陸則利用這種不信任感，通過多邊合作和經濟投資，逐漸鞏固自己的地位。

事態也正在朝著這個方向發展，中國國務院總理李強於4月8日致電歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），雙方就加強中歐經貿合作達成共識。

旋即，歐盟於4月9日「出招」，批准對價值約210億歐元（折合新台幣約7656億元）的美國商品徵收關稅，以報復美國總統川普3月對歐盟鋼鐵和鋁出口徵收的25％關稅。

緊接著隔天早上，中國商務部便宣布，中國商務部長王文濤已分別與歐盟執委會貿易和經濟執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），和東協輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）視訊通話。其中，中歐雙方同意儘快啟動磋商，並「立即開展（展開）」電動汽車的價格承諾談判。

習近平：一帶一路建周邊命運共同體

而習近平也緊急召開「中共中央周邊工作會議」，強調以「一帶一路」為主要平台，要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

可以說，中國大陸正在利用川普政策的「漏洞」，見縫插針鞏固自己的全球地位。

再加上川普的保護主義不僅僅體現在關稅上，還包括對盟友的疏遠和全球事務的冷淡，包括對烏克蘭的蔑視、退出巴黎氣候協定和WHO、拒繳WTO會費等，美國的退場，恰好為中國的登場提供了舞台，就像是一場國際版的「你退我進」遊戲。

香港中文大學（深圳）講座教授鄭永年在《大灣區評論》上撰文指出，川普的「退群」政策導致了二戰以後建立在聯合國體系之上的國際秩序的解體，而川普的「去聯盟化」政策，導致了西方所謂的自由國際秩序的解體。

中美PK誰能笑到最後？

其次可能「東升西降」的原因，從2018年中美貿易戰的結果可知，川普上一輪的關稅政策疊加晶片封鎖，並未成功遏制中國大陸的經濟崛起，反而加速了「中國製造2025」完成目標，在科技上自强自立。

《經濟學人》指出，DeepSeek等中國本土企業進逼美國AI巨頭，標誌著大陸在關鍵技術領域的進步，甚至在某些方面超越了西方。

簡而言之，川普的關稅政策就像是一場意外的「技術催化劑」，讓大陸在關鍵領域加速奔跑。中國大陸在壓力之下的反彈，讓美國的政策變成一場「搬起石頭砸自己的腳」的戲碼。

中國大陸正在利用美國留下的真空，逐漸塑造一個以自己為中心的全球秩序，這或許是川普始料所未及的。

（本文出自2025.04.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）