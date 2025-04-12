李強會桑切斯：美對等關稅巨大負面影響，但中國有能力維持經濟發展

據新華社，昨11日下午，大陸國務院總理李強在北京人民大會堂同訪問中國大陸的西班牙首相桑契斯舉行會談。李強強調，美方加徵所謂「對等關稅」，嚴重損害國際經貿秩序，對全球經濟帶來巨大負面影響。中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，有信心有能力維持經濟持續健康發展。

桑切斯則表示，美國加徵關稅既不公平也不公正，對歐盟經濟造成損害，歐盟將加強團結協作，維護自身利益。他表示，西班牙歡迎中國企業赴西投資興業，支持歐中透過對話協商解決分歧，進一步發展歐中關係。

李強表示，近年來，中國和西班牙各領域合作紮實推進，為各自經濟穩健成長提供了強力支撐。這充分證明，相互尊重、開放合作、互利共贏是國與國交往的正確之道。昨上午，習近平主席同桑切斯舉行會晤，為進一步深化兩國關係與合作擘畫了藍圖。中方願與西班牙攜手努力，在變亂交織的國際局勢中秉持開放務實態度，推動兩國全方位合作邁上新台階，相互成就、共同發展。

李強指出，中國願與西班牙進一步加強發展策略對接，充分發揮產業互補優勢。中國願進口西班牙更多優勢產品，支持兩國企業深化在人工智慧、數位經濟、新能源等新興領域合作，拓展綠色發展合作空間。

李強強調，美方加徵所謂「對等關稅」，嚴重損害國際經貿秩序，對全球經濟帶來巨大負面影響。中國今年的宏觀政策充分考慮了各種不確定因素，也有充足的儲備政策工具，有信心有能力維持經濟持續健康發展。中方願與西班牙和歐盟加強溝通協調，攜手共促進開放合作，反對單邊主義、保護主義，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，捍衛國際公平正義和各方共同利益。希望西班牙為促進中歐合作發揮積極作用。

桑切斯表示，今年是兩國全面戰略夥伴關係建立20週年，西班牙願以此為契機，進一步加強對華合作。西班牙政府恪守一個中國原則，願同中方密切高層交往，鞏固政治互信，拓展經貿、農業、綠色經濟等領域互利合作，加強文化、教育、科技等領域互學互鑑。

會談後，兩國總理共同見證簽署經貿、教育、科技等多項合作文件。雙方共同發表《中華人民共和國和西班牙王國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2025－2028年）》。雙方一致同意加強經貿投資和科技創新合作，共同支持自由貿易和開放合作，維護多邊主義。