加拿大總理：5月初將與美國展開新貿易協議談判
加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天指出，加拿大和美國將於5月初展開新貿易協議的談判，表示美國總統川普的貿易戰已創擊加拿大勞動市場。
法新社報導，卡尼在加拿大28日大選前暫停競選活動，與負責處理美國關係的內閣成員會面後，做了以上表示。
卡尼3月14日就任總理後與川普通話，兩位領導人同意在加拿大選舉後討論雙方未來貿易關係。
卡尼今天證實，加拿大和美國將在幾週內展開談判。
卡尼警告，貿易衝突導致「金融環境緊縮、全球經濟出現趨緩的初步跡象」，並「對加拿大勞動市場造成負面影響」。
加拿大是美國最大貿易夥伴，輸美汽車、鋼鋁和其他部分貨品均需繳納美國關稅。目前數千名加拿大汽車工人工時已被縮減。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言