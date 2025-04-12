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加拿大總理：5月初將與美國展開新貿易協議談判

中央社／ 渥太華11日綜合外電報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天指出，加拿大和美國將於5月初展開新貿易協議的談判，表示美國總統川普的貿易戰已創擊加拿大勞動市場。

法新社報導，卡尼在加拿大28日大選前暫停競選活動，與負責處理美國關係的內閣成員會面後，做了以上表示。

卡尼3月14日就任總理後與川普通話，兩位領導人同意在加拿大選舉後討論雙方未來貿易關係。

卡尼今天證實，加拿大和美國將在幾週內展開談判。

卡尼警告，貿易衝突導致「金融環境緊縮、全球經濟出現趨緩的初步跡象」，並「對加拿大勞動市場造成負面影響」。

加拿大是美國最大貿易夥伴，輸美汽車、鋼鋁和其他部分貨品均需繳納美國關稅。目前數千名加拿大汽車工人工時已被縮減。

川普 關稅

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