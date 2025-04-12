美中關稅戰 白宮：大陸如果繼續報復 對他不利

美國總統川普宣布暫緩對等關稅政策，不過仍向中國大陸開徵高達145％的關稅，中國大陸也向美國反制125%的關稅。美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，如果中國大陸繼續報復，將不利於中國，不過川普對美國與中國大陸達成協議保持樂觀。

白宮11日舉行記者會，有媒體詢問，川普稱與中國大陸國家主席習近平關係很好，也願意直接與習近平對話，為什麼川普不直接打給習近平？李維特說，川普所說的都是真的，也認為，如果中國大陸願意與美國談判，是釋出善意（gracious）的舉動；如果中國大陸繼續報復下去，對中國大陸不會有利。

李維特說，現在已有超過75國與川普政府聯繫，希望能夠達成協議，由此可見美國是世上最強大的經濟體。

李維特否認川普的關稅政策會疏遠美國與盟友的關係，指白宮的電話響個不停，認為這些國家需要美國的市場和消費者。

至於有媒體詢問，川普是不是在等習近平打給他？李維特不願評論，但她說，川普已經表達的非常清楚，他開放與中國大陸達成協議，並指出，川普對此抱持樂觀。