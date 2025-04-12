能否與中國達成貿易協議 白宮：川普總統感到樂觀

全球兩大經濟體美國和中國間的貿易戰引發市場動盪之際，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）今天表示，川普總統對於與中國達成貿易協議感到樂觀。

李威特在新聞發布會指出：「總統已很明確表示，他願意與中國達成協議。」

「如果中國繼續報復，對於中國是不利的。」

李威特說，川普總統對於與中國達成貿易協議是樂觀以對的。

美國目前對中國關稅累計稅率已升至145％，中國也發布公告，從12日開始，將美國進口貨品加徵關稅稅率由84％提高至125％。