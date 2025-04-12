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川普在等習近平電話 白宮高層：中方須先釋善意

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普（左二）十日在白宮召開內閣會議時發言。身旁閣員由左至右為國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、商務部長盧特尼克。（法新社）
美國總統川普（左二）十日在白宮召開內閣會議時發言。身旁閣員由左至右為國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、商務部長盧特尼克。（法新社）

美國總統川普九日宣布暫緩對多數國家加徵關稅，白宮指稱已與數十國接觸，未來數周將展開通話與談判，但中國大陸卻是唯一沒被納入的國家。美國有線電視新聞網（CNN）十日報導，兩位白宮高官透露，美國目前不打算主動與中國接觸，川普明確告訴團隊須由中國主動釋出善意，因為是中國選擇報復與升級才引發緊張。

該報導說，全球前兩大經濟體間的貿易戰迅速升溫，雙方堅持己見互不讓步，持續角力誰該先開口求和。

三位消息人士說，前述須由中方主動的美方立場，已明確傳達給中方近兩個月。美方團隊清楚表明，應由中國國家主席習近平主動致電川普。但北京至今再三拒絕安排中美領袖層級通話。川普團隊研判，習近平不願被外界視為「低聲下氣」主動示弱，是談判遲未展開的最大障礙之一。

另有消息人士透露，川普政府早已向北京具體提供美方希望的對口官員名單，但中方並不願妥協。目前雙方雖仍透過中國駐美大使進行部分溝通，但缺乏領袖或部長級正式聯絡管道，使安排高層通話成為一大難題。

中國官員一直在尋找直接聯繫川普的管道，通常是透過他願聽取進言的商界領袖。美國特斯拉執行長、科技富豪馬斯克有部分事業在中國經營，且在川普政府擁有龐大影響力。一位知情人士指稱，中國官員曾希望透過馬斯克擔任中間人，好跟川普政府建立更直接溝通管道，但至今這些嘗試還沒成果。

前述兩位白宮高官提到，川普雖希望由領袖層級展開對話，但若能帶來實質成果，也願從較低層級的溝通開始。雖然川普政府官員聲稱，將由川普決定何時展開對話，但顯然目前球在中國手中，只是北京並不這麼認為。在美中僵持之際，一位白宮高官透露，美方近期將談判重心轉向日本、南韓與越南，以加大對北京的戰略施壓。

川普第一任的白宮副國安顧問博明和白宮國安會高官杜賓將美中分歧形容為「混亂的分手」與「零和賽局」，結果將對全球帶來後果，兩個超強勢均力敵但目標不同。博、杜兩人說，「儘管川普（目前）在貿易戰中占上風，習近平卻在一些可能更具深遠影響的領域取得進展：人工智慧（ＡＩ）、先進製造業，以及部分軍事力量，而這些將有助奪取台灣」。

川普 關稅

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