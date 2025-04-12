陸對美關稅加到125% 習近平：不畏懼任何無理打壓

美國總統川普打響關稅戰後，中國大陸國家主席習近平昨天首度對此發聲，強調「中國不畏懼任何無理打壓」。同日，大陸宣布對美關稅進一步提高至百分之一百廿五。大陸外長王毅表示，「我們（中國大陸）站出來阻止強權，也是為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界」。

習近平昨天是在北京會見來訪的西班牙首相桑切斯時，主動提及關稅戰問題。新華社報導，習近平表示，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。七十多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

習喊話歐洲 共同抵制單邊霸凌

習近平並說，無論外部環境如何變化，大陸都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。他喊話中、歐應共同抵制單邊霸凌行徑。

王毅昨天在北京會見國際原子能總署總幹事格羅西時也說，「美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退」，「我們（中國大陸）站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界」。

若美續加徵關稅 陸將不予理會

在美國關稅加碼下，大陸國務院關稅稅則委員會昨天公告，將對美國進口商品加徵的關稅，從百分之八十四升至百分之一百廿五。即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。在目前關稅水準下，美輸陸商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

大陸商務部指稱，中方在世貿組織爭端解決機制下已起訴美方進一步加徵關稅。大陸外交部發言人林劍稱，關稅戰，中方不願打，但也不怕打。如美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。

川普：對美中達成協議 仍樂觀

然而，就在大陸宣布對美最新關稅前，川普十日在內閣會議中，仍對美中最終能達成協議感到樂觀，他認為最終會達成對雙方都非常好的協議。被媒體問到對中國的下一步時指稱，他很尊重習近平，是多年的朋友。但川普又一次批評中國一直占美國便宜，比任何國家都久。