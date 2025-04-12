川普關稅傷美國傳統盟友 分析：歐洲不會向中國靠攏

美國總統川普（Donald Trump）的關稅措施不僅讓美國與中國關係劍拔弩張，也令美國與大西洋對岸盟友歐洲聯盟關係變差。但分析家說，歐中不太可能因此迅速成緊密盟友。

美國財經媒體CNBC報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）表示：「我不認為歐洲聯盟（EU）和中國會團結在一起來對抗美國。」

他指出，這兩強或許不排斥在地緣政治層面有更多合作，但彼此間存在的經濟衝突及雙方現有與貿易和市場競爭有關的問題，卻構成一大障礙。

柏格曼說：「歐盟與中國在經濟上靠攏的可能性不高，因為彼此都是出口導向經濟體，因此是勁敵，尤其在汽車和潔淨科技領域。」

「我認為雙方雖然都有興趣（合作），但又深受現實約束。除非中國願意做出一些重大讓步，否則我很難想像歐盟會團結一致支持採取與中國深化合作的策略。」

歐中關係並非總是平順。中國雖然是美國之外歐盟最大貿易夥伴之一，但雙邊經濟關係也充滿貿易調查和以牙還牙的貿易措施。

歐盟長期指控北京對電動車、電池和鋼鋁等關鍵產業予以補貼、有害全球巿場和競爭力，並因此在去年對中國電動車施以關稅打擊。

北京其後也對歐盟出口的豬肉、白蘭地及乳品分別展開反傾銷及反補貼調查，被視為是報復行動。

美國企業顧問公司Teneo董事總經理尼柯（Carsten Nickel）則告訴CNBC，導致歐中關係緊繃的不只有貿易，「不管（他們）跟美國發生什麼事」，雙方之間都存在「根本歧異」。

他說，這與「未決的中國產能過剩問題有關，與歐洲議會（European Parliament）（對中國）一直有顧慮有關、尤其對於人權情況，以及與中國在俄烏（戰爭）中支持俄羅斯所引發的疑慮有關」。