民主黨控川普內線交易 白宮痛批

美國總統川普九日宣布暫緩對等關稅九十天後，民主黨人要求國會對疑似內線交易展開調查，白宮痛批民主黨玩弄黨派把戲。

川普九日在宣布暫緩前，曾在自創社群媒體真實社群寫道，「冷靜點，一切都會沒事。美國會比以往更強大更美好」以及「現在是買進的好時機」。結果川普宣布後，股市應聲大漲，若聽川普的話九日上午就大買股票可能因此賺翻。

白宮發言人德賽被美國福斯新聞問到民主黨人指控川普操控股市時說，面對媒體不斷散布的恐慌，總統有責任向市場和美國人民保證他們的經濟安全。民主黨幾十年來一直譴責中國的欺騙行為，現在他們卻在玩黨派把戲，而非慶祝川普九日採取果斷行動，成功將中國逼到角落。

聯邦參議院情報委員會的加州民主黨籍議員謝安達和同黨亞利桑納州聯邦參議員加列戈，十日致函白宮幕僚長威爾斯和美國貿易代表葛里爾，敦促調查其中潛藏的內線交易。該信寫道，這一連串事件引發嚴重的法律和道德問題。川普及其家人與顧問擁有特殊優勢，能（提前）了解並利用非公開資訊來決定其投資策略。

長久以來是川普政敵的謝安達聲稱，會盡其所能查明真相，甚至川普個人專屬的加密貨幣「迷因幣」與其他東西，均屬內線交易可能中飽私囊的標的，「我希望很快能找到答案」。

民主黨籍聯邦參議員墨菲也在社群媒體X發文，意有所指地說「內線交易醜聞醞釀中」，指控川普「九日上午九時半（在真實社群）的貼文，反映出他很想讓自己的追隨者藉由唯有他知悉的消息牟利」。

川普宣布暫緩對等關稅政策，讓全球股市短暫回溫；川普十日承認說，過渡期會出現成本和問題，但認為最後會有好的結果。