川普貿易團隊洗牌／財長扮白臉 商務部長扮黑臉

美媒Politico十日報導，川普的貿易（政策）團隊大洗牌。知情人士透露，對沖基金經理出身的美國財長貝森特，過去這段時間一直擔任白宮與金融市場間的溝通橋梁，接下來將持續扮演「白臉」並居主導地位。

該報導稱，被華爾街罵翻的美國商務部長盧特尼克則扮「黑臉」。總統的貿易與製造業顧問納瓦羅被邊緣化，但川普念他忠誠和立場強硬，地位雖降但並未「出局」。

盧特尼克與納瓦羅地位雙降，反映出川普關稅措施本周引發全球市場混亂後，白宮貿易團隊已轉為傾向貝森特所謂的「自由貿易」政策。一位消息人士說，鷹派的納瓦羅獻策仍獲川普採納，納瓦羅激進的民粹主義也讓川普欣賞，但這不代表納瓦羅在團隊中處於主導地位。另有消息人士說，盧特尼克的刁鑽個性可在對外談判時發揮作用。

團隊中主張「自由貿易」與「保護主義」的兩派人馬，在白宮內部一直相互較勁。團隊目前還面臨可信度受挫的問題，原因是連幾周發出的訊息混亂導致市場波動，美國貿易夥伴與金融界領袖紛紛無所適從，不了解白宮與川普究竟想要什麼。

美國商務部長盧特尼克被華爾街人士罵翻，據外媒報導，目前他在白宮貿易團隊中扮「黑臉」。（歐新社）

一位前川普政府成員說，川普喜歡先製造混亂，然後平靜、再次混亂，又恢復平靜，令大家捉摸不定。該報導稱，貝森特六日趕赴佛州海湖莊園面見川普，設法在對等關稅生效前力勸他改變心意，這凸顯貝森特在團隊中儼然已成為一股安定力量，能跟金融圈溝通的聲音。

貝森特雖沒直接參與設定自二戰前以來的最高關稅稅率，但他如今已是美國貿易談判的主力大將，負責相關協商。美國金融圈中位高權重的摩根大通執行長戴蒙，九日在美國福斯新聞節目中點名呼籲讓貝森特來領頭與貿易夥伴起草協議，而川普說自己有看這個節目。

另據華爾街日報十日報導稱，納瓦羅地位雖降低但並未出局，其忠心與強硬立場深獲川普賞識。川普第一任的白宮首席策士班農則說，納瓦羅能堅持下來的主因是與川普理念一致，兩人都認為美國及美國勞工是全球最棒，全球主義者則是「既錯誤又邪惡」。