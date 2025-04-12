戰火愈燒愈烈 陸對美稅率增至125%

美國與大陸關稅戰越演越烈，大陸官方昨（11）日宣布，對美國的增加關稅提高到125%，達到此波美國增加對大陸關稅同樣的幅度。陸方強調，鑒於在目前關稅水準下，美國輸大陸商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

大陸國務院關稅稅則委員會昨天公告，2025年4月10日，美國政府宣布對中國大陸輸美商品徵收「對等關稅」稅率進一步提高至125%。美方對大陸加徵畸高關稅，「嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法」。

根據大陸相關法規，經大陸國務院批准，自2025年4月12日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。新的增加關稅幅度由84%提高至125%。官方指出，鑒於在目前關稅水準下，美國輸大陸商品「已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會」。

大陸商務部稱，中方在世貿組織爭端解決機制下已起訴美方進一步加徵關稅措施。大陸外交部發言人林劍表示，關稅戰，中方不願打，但也不怕打。如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。面對美國霸凌霸道，妥協退讓沒有出路。