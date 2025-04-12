兩強互不相讓 CNN：球在北京手裡

就對等關稅問題，白宮稱已與數十個國家接觸，未來數周將展開談判，但中國大陸卻是唯一未被納入對話的國家。CNN報導，白宮官員透露，美國目前不打算主動與大陸接觸，川普明確告訴團隊，必須由中國主動釋出善意。他認為，是大陸選擇報復與升級，才導致目前緊張局勢。

根據報導，知情人士透露，美方立場已明確傳達給中方將近兩個月。美方團隊清楚表示，應由大陸國家主席習近平主動致電川普，方能啟動高層對話。但據三名熟悉中美溝通情況的消息人士指出，北京方面至今多次拒絕安排元首級通話。據川普團隊研判，習近平不願被外界視為「低聲下氣」主動求談，是談判遲遲無法展開的最大障礙之一。

報導指出，儘管川普政府官員稱，將由川普決定何時展開對話，但顯然目前球在大陸手裡。只是北京方面並不這麼認為。

多名美國現任與前任官員皆未排除啟動一條「突襲式」溝通管道，為川習通話鋪路的可能性。但前美國官員指出，若無法讓中方確認習近平不會陷入外交羞辱或措手不及的場面，任何高層通話都難以成行。

川普第一任期的副國家安全顧問博明和國安會官員托賓將這場分歧形容為「混亂的分手」與「零和賽局」。他們說，「儘管川普在貿易戰中占上風，習近平卻在一些可能更具深遠影響的領域取得進展：人工智慧、先進製造業，以及必須具備的軍事力量，這些力量將有助於奪取世界上最重要的土地：台灣。」

白宮一名高階官員透露，美方近期將貿易談判重心轉向日本、南韓與越南，是想藉以加大對北京戰略壓力。緊張局勢進一步升溫的是，據美國國務卿魯比歐所述，先前他與大陸外長王毅的通話內容，在中方發布新聞稿中出現「扭曲」。中方聲稱，魯比歐在通話中被警告「不得越界」，但魯比歐反駁道：「這根本沒發生，至少在通話中沒有。也許是他們的翻譯故意沒那樣翻。」