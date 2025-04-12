川普認了 過渡期總有困難 希望跟大陸達成協議找到互利方法

美國總統川普10日在內閣會議上表示，「過渡期」總是會有困難，同時召集團隊討論下一步行動。他也表示，仍希望跟中國大陸達成協議，也認為雙方最終會找到互利的方法。

CNN報導指出，川普對於自己決定暫停對等關稅90天後，市場暴漲後又暴跌的反應，顯然做出更冷靜的評估。

川普在會中不忘重申，9日仍是美國史上重要的一天，「過渡期總是會遇到困難，但從歷史上看，那是史上最重要的一天，對市場來說也是如此。所以我們對國家目前的運作方式非常非常滿意。我們正試圖讓世界公平地對待我們。」

他還說：「我認為我們狀況非常好。我們認為我們做得很好。當然，過渡期間肯定會有代價和過渡的問題，但是，最終會是美妙的情況。」

川普讚揚內閣團隊，並且要求他們制定計畫，推動與中國大陸的貿易協議和談判。

在川普發表上述談話前幾小時，白宮表示，由於對芬太尼藥物生產商已課徵20%關稅，美國對大陸部分商品總關稅將提高至145%。儘管如此，川普仍對美中最終能達成協議表達樂觀態度，「我認為我們最終會達成一項對雙方都非常好的協議，我很期待這一點。」他也再度強調，他非常尊重國家主席習近平，認為他們最終會達成對兩國都有利的協議。

不過川普也不忘再度指責大陸「占盡美國便宜」，稱大陸「比任何國家都更長期地剝削美國」。

對歐盟10日宣布也暫緩反制措施90天，川普同日在白宮內閣會議中對媒體稱讚歐盟「很聰明」，「他們原本準備好宣布報復（措施），然後就聽到我們（美國）對中國大陸以及其他國家做的事」。

至於若無法在90天緩衝期與其他國家達成協議，是否就會開始實施對等關稅，川普答道，若無法達成美方想要或對雙方有利的協議，那「我們就會回到原點」，實施原先規畫的高額對等關稅。但他並未排除進一步延長緩衝期的可能性，「必須要看到時候的情況」。對市場動盪不安，川普說，「過渡期總會有困難」。

華爾街日報報導，知情人士透露，川普私下承認，他知道4月2日公布的關稅計畫，可能導致經濟陷入衰退，但他不希望出現經濟大蕭條。