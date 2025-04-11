美中關稅戰升級 傳陸限個人對沖基金和大型散戶每日股票銷售額
路透報導，四名消息人士11日表示，隨著美中貿易戰愈演愈烈，中國大陸增強對其股市的支持，大陸證券交易所已限制每日淨股票銷售額，
兩名投資人消息人士說，個人對沖基金和大型散戶投資人每日淨銷售額已被設下每天上限為5000萬人民幣（約台幣2億2170萬元）的限制，透過證券商口頭警告實施。兩名證券商消息人士則說，未能遵守相關規定的人，交易帳戶可能被發布這項指令的證券交易所暫停使用。
不過，這四名消息人士因沒有被授權對媒體發言，都拒絕透露姓名。大陸上海和深圳證券交易所都沒有回應路透置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言