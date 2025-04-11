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川普關稅衝擊！彭博估Switch 2、PS5恐大漲3成 這產業受創最重

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
彭博資訊估算，Switch 2、PS5等遊戲主機恐大漲。路透
彭博資訊估算，Switch 2、PS5等遊戲主機恐大漲。路透

根據彭博資訊估算，在川普關稅的衝擊下，即將發售的任天堂Switch 2或Sony PS5這兩大遊戲主機，在基本情境下可能上漲多達30%，價格將逼近590美元。

這兩大遊戲主機皆於中國大陸組裝，如今當地承受美國加徵的高關稅，不過任天堂已擴展在越南的製造布局，當地有90天的喘息空間。

彭博資訊分析師指出，主機製造商是電玩業界受創最重的業者，原因是他們經營硬體業務，也必須運送實體貨物。但無論是Sony或任天堂，都無法捨棄美國市場，當地市場占其營收的比重，分別高達29%與37%。

但分析師也說，任天堂可能延後漲價，先善用90天的喘息空間來提高美國庫存。

另外，CFRA分析師齊諾預期，蘋果可能把轉嫁關稅成本的時間推遲到秋季產品周期，若屆時美中無法達成協議，蘋果獲得美方特定豁免的可能性，將從20%提升至50%，以免蘋果在與三星的競爭中陷入劣勢。

PS5 Switch 主機 任天堂 川普 漲價 美國 關稅

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