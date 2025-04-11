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川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

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川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
貝萊德執行長芬克表示，美國經濟目前已站在衰退邊緣，甚至已墜入衰退。路透
貝萊德執行長芬克表示，美國經濟目前已站在衰退邊緣，甚至已墜入衰退。路透

美國總統川普祭出激進關稅政策，導致美國經濟陷入衰退的憂慮不斷升高。摩根大通（小摩）、富國銀行和貝萊德（BlackRock）執行長11日不約而同就經濟前景發出警告，貝萊德執行長甚至表示，美國經濟可能已陷入衰退。

小摩、富國銀行和貝萊德上季財報11日出爐，小摩及富國銀行獲利雙雙優於預期，貝萊德獲利則不如預估。小摩執行長戴蒙在書面聲明中說：「經濟正面臨可觀的動盪。我們持續認為，維持超額資本和充裕的流動性，在這種環境下是謹慎作法。」

富國銀行執行長沙爾夫同日在聲明中表示，川普政府為重塑全球貿易採取的行動，已為經濟帶來不確定性，呼籲及早找到解決方案。沙爾夫說：「我們預期情勢將持續波動，不確定性揮之不去。我們已為2025年經濟降溫做好準備，但實際情況仍取決於調整政策的時間與帶來的結果。」

另一方面，全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）在電話會議中向分析師表示，川普上周公布的全面性關稅，已超越他在金融界打滾49年能想像到的一切。芬克稍後接受CNBC訪問時表示，美國經濟體質已變弱。芬克說：「我認為目前已站在衰退邊緣，甚至已墜入衰退。」

川普 摩根 美國 關稅

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