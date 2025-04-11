歐盟貿易執委14日訪美洽簽協議 尋求突破關稅僵局

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中央社／ 布魯塞爾11日綜合外電報導
美國及歐洲聯盟兩大經濟體尋求透過談判解決關稅僵局之際，歐盟貿易事務發言人吉爾說，主管貿易政策的執行委員塞夫柯維奇本月14日將與美國官員在華府舉行新一輪會談。 路透社
美國及歐洲聯盟兩大經濟體尋求透過談判解決關稅僵局之際，歐盟貿易事務發言人吉爾說，主管貿易政策的執行委員塞夫柯維奇本月14日將與美國官員在華府舉行新一輪會談。 路透社

美國及歐洲聯盟兩大經濟體尋求透過談判解決關稅僵局之際，歐盟貿易事務發言人吉爾說，主管貿易政策的執行委員塞夫柯維奇本月14日將與美國官員在華府舉行新一輪會談。

法新社報導，吉爾（Olof Gill）今天向記者宣布，塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）將前往美國首都華府，「真誠嘗試尋找對我們所有人有益的解決方案」。

英國廣播公司（BBC）報導，吉爾今天早上告訴愛爾蘭廣播電視（RTE）：「主管貿易政策的執委（塞夫柯維奇）將前往華府嘗試簽署協議，這是我們關注的重點。如果這沒有帶來好結果，我們將考慮採取任何方案。」

歐盟本週稍早指出，由於「最新國際局勢發展」，塞夫柯維奇將預定訪問越南的行程延期。

川普 歐盟 關稅

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