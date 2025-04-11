輪到台灣了！美貿易代表：11日與台灣、以色列就關稅對談

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）11日接受福斯新聞訪問時透露，11日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，並表示中國大陸對關稅做出的反應令人遺憾。

美國總統川普本周稍早表示，全球有逾75國已聯絡美國商務部、財政部及貿易代表署等美國代表，希望協商出貿易壁壘和關稅等議題的解決方案，而且這些國家都沒有以任何途徑、形態或形式對美國展開報復，因此暫緩實施對等關稅90天，這段期間關稅稅率大幅降至10%。