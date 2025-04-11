普拉伯沃尋求晤川普 印尼表達願增加進口農產品
印尼外交部長蘇吉歐諾表示，在美國總統川普宣布關稅措施前，印尼總統普拉伯沃已尋求與川普會面，目前仍等待美方回應；另印尼官員表示，願意增加美國商品進口數量，以落實貿易平衡，特別是農產品。
正陪同普拉伯沃（Prabowo Subianto）訪問土耳其的外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）今天說，在美國宣布增加關稅前，普拉伯沃已尋求與川普（Donald Trump）會面，目的是為了討論2國間的雙邊關係。
目前印尼政府仍在等待美方回應。蘇吉歐諾表示，會晤可能觸及川普的關稅措施，他說：「隨著事態發展，我認為（印尼增加美國進口）也將會被提出討論。我們之後再看看。」
川普9日宣布對超過75國高額對等關稅豁免90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。此前，川普曾表示將對印尼課徵32%對等關稅。
時代報（Tempo）今天報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）透露，政府目前正考慮向川普提供一系列的政策配套措施，以回應對等關稅措施。
針對川普的關稅措施，普拉伯沃政府選擇與美方談判，而不是採取報復回應。艾朗嘉表示，印尼願意增加從美國進口的商品數量，以落實貿易平衡，特別是農產品。
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