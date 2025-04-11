誰先拿起話筒？習近平槓川普125%關稅 陸方曾屬意他當中間人

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中央社／ 亞特蘭大10日綜合外電報導
美國總統川普與中國國家主席習近平在這場關稅貿易戰中，到底誰會先讓步拿起電話，目前看來雙方都沒有退讓的跡象。 路透社
美國總統川普與中國國家主席習近平在這場關稅貿易戰中，到底誰會先讓步拿起電話，目前看來雙方都沒有退讓的跡象。 路透社

美國有線電視新聞網（CNN）今天以長文分析，美國總統川普與中國國家主席習近平在這場關稅貿易戰中，到底誰會先讓步拿起電話，目前看來雙方都沒有退讓的跡象。

川普9日對先前宣布開徵的對等關稅暫踩煞車，一度讓各國股市大幅回升。白宮也指出，已經跟數十個國家就達成協議展開接觸，並安排在未來數週進行通話及會談。

CNN報導指出，這些國家當中，明顯有一國缺席，那就是中國。

全球許多國家獲得90天暫緩對等關稅之際，川普卻提升對中國輸美商品的關稅，累計稅率已經達到145%。北京當局則把美國進口商品的加徵關稅稅率提高至125%，並減少美國電影進口。

世界兩大經濟強權之間一場前所未有的貿易戰正迅速成形，兩國都在等待對方讓步。

白宮兩位高階官員告訴CNN，美國不會先接觸中國。川普曾告訴他的團隊，中國必須先採取行動；白宮認為是北京當局選擇報復並進一步升級貿易戰。

美方這項立場已向北京方面傳達大約2個月時間，川普團隊明確告訴中國官員，習近平應該要求與川普通話。根據3位熟悉官方聯繫的消息人士透露，北京一再拒絕安排領袖層級的通話。

川普團隊認為，其中一個障礙是習近平不想因為率先採取行動並與美國談判，而被視為軟弱。

美國國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天上午告訴財經媒體CNBC，川普「將決定」雙方何時開始對話；CNN分析則認為，顯然目前球掌握在中國手上。

中國商務部發言人已經表示，中方的立場是「談，大門敞開」，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；如果美方選擇「打」，中方也將奉陪到底，施壓、威脅和訛詐不是與中方打交道的正確方式。

中國官員一直在尋找直接聯繫川普的管道，通常是透過川普願意聽取進言的商界領袖。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）有部份事業在中國經營，且於川普執政初期擁有龐大影響力。

一位知情人士聲稱，中國官員曾希望透過馬斯克擔任中間人，以便跟川普政府建立更直接的溝通管道，但目前為止，這些嘗試尚無成果。

中國共產黨目前仍在衡量反擊華府的戰略選項，不僅是提高關稅而已。中國可能會開始向巴西購買大豆和農產品，而不是向美國採購，而且北京也已經對釤、釓、鋱等7類稀土實施出口管制。

美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute）副主任羅素（Daniel Russel）則說：「由於川普政府的明顯攻擊，習近平政治地位變得更為強大，他更有立場說服中國人民承受關稅可能帶來的任何經濟苦果。」

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