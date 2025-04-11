槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

面對美國總統川普持續加碼，大陸國務院關稅稅則委員會稍早公告，將對美關稅也提高至125%。同時，大陸商務部再次表示，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方進一步加徵關稅措施，並指如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，但若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

稍早，大陸國務院關稅稅則委員會公告，對原產於美國的所有進口商品再加徵41%關稅。公告指出，美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。因此，中方調整對美加徵關稅稅率，由84%提高至125%。

大陸國務院關稅稅則委員會還說，「鑒於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。」

值得注意的是，大陸商務部同時發布「答記者問」，稱中方在世貿組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方進一步加徵關稅措施。在此之前，大陸商務部已於9日，公告過在世貿組織追加起訴美升級對華關稅措施。

大陸商務部新聞發言人說，美方徵稅措施是典型的單邊霸凌脅迫做法，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。中方將堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。我們敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施。

另，對於美國進一步提高對大陸的「對等關稅」，大陸國務院關稅稅則委員會公告的上述關稅反制措施，大陸商務部新聞發言人也透過答問表示，中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。

大陸商務部新聞發言人並指，我們注意到，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂「對等關稅」上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。

大陸商務部新聞發言人還說，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。「如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。」