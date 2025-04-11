陸貨變越南製造？越南擬嚴防大陸洗產地 避免美懲罰性關稅
路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨物，並將加強管制輸往中國的敏感產品。
路透社率先披露這項提議的細節。包括頗具影響力的白宮高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在內等美國高階官員，擔心中國貨物貼上「越南製造」標籤後再運往美國，就能獲得較低關稅。
美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對全球多國徵收對等關稅，其中越南遭加徵46%，但川普現已暫停實施對等關稅90天。
越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）於美國當地時間9日下午會見美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer），兩國同意開始談判。
據3名知情人士透露，依賴出口的越南希望將關稅降至介於22%和28%範圍內，甚至更低。其中1名知情人士指出，美國官員在美越3月雙邊會議中表示，這個關稅區間是有可能的。
越南工貿部（The Ministry of Industry and Trade）和美國貿易代表署（USTR）辦公室並未回應置評請求。
越南政府昨天宣布與美國展開貿易談判，並在官網表示將嚴格管理「貿易詐欺」，但未說明具體細節。
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