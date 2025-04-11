快訊

聞宥勝厚臉皮想復出 隋棠皺眉砲轟荒謬：不是普通罪犯

槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

大陸再反制美國！對美增加關稅由84%提高至125%

陸貨變越南製造？越南擬嚴防大陸洗產地 避免美懲罰性關稅

中央社／ 河內11日綜合外電報導
路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨物，並將加強管制輸往中國的敏感產品。 法新社
路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨物，並將加強管制輸往中國的敏感產品。 法新社

路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨物，並將加強管制輸往中國的敏感產品。

路透社率先披露這項提議的細節。包括頗具影響力的白宮高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在內等美國高階官員，擔心中國貨物貼上「越南製造」標籤後再運往美國，就能獲得較低關稅。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對全球多國徵收對等關稅，其中越南遭加徵46%，但川普現已暫停實施對等關稅90天。

越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）於美國當地時間9日下午會見美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer），兩國同意開始談判。

據3名知情人士透露，依賴出口的越南希望將關稅降至介於22%和28%範圍內，甚至更低。其中1名知情人士指出，美國官員在美越3月雙邊會議中表示，這個關稅區間是有可能的。

越南工貿部（The Ministry of Industry and Trade）和美國貿易代表署（USTR）辦公室並未回應置評請求。

越南政府昨天宣布與美國展開貿易談判，並在官網表示將嚴格管理「貿易詐欺」，但未說明具體細節。

北京 川普 標籤 美國 越南 關稅

延伸閱讀

川普關稅忙翻蘋果！印度廠趕工、莫迪也出手 150萬支iPhone輸美

川普政府錯誤遣返薩爾瓦多移民 最高法院令協助返美

川普貿易戰團隊大洗牌 財政部長扮白臉 商務部長扮黑臉

白宮：對中關稅達145% 小包裹增至120%

相關新聞

大陸再反制美國！對美增加關稅由84%提高至125%

美國與大陸關稅戰越演越烈，大陸官方11日宣布，對美國的增加關稅提高到125%，達到此波美國增加對大陸關稅同樣的幅度。陸方...

習近平對槓美國到底？中國升級對抗，對美關稅從84%加到125%

原本的全球關稅戰，目前的局面演變為美國與中國互槓，美國對中國課徵的關稅，累加已經高達145%，而中國堅持採強硬對抗，4月11日宣布對美國進口的商品，關稅稅率自84%又一次提高到125%。

槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

面對美國總統川普持續加碼，大陸國務院關稅稅則委員會稍早公告，將對美關稅也提高至125%。同時，大陸商務部再次表示，中方在...

川普關稅戰1周大戲！從強硬出招到戰略暫緩 5大貿易目標是否達陣？

美國總統川普2日拋出重大關稅計畫，震撼全球經濟秩序，並可能徹底改寫美國與盟友間長期建立的貿易關係，隨後又於9日宣布暫緩對...

美課徵關稅達145% 陸外交部喊「不怕打」：中方不吃這一套

在美國總統川普加碼下，白宮官員證實，美國對來自中國大陸的進口商品課徵關稅已累計達145%。對此，大陸外交部發言人林劍今天...

陸貨變越南製造？越南擬嚴防大陸洗產地 避免美懲罰性關稅

路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。