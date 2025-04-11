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美課徵關稅達145% 陸外交部喊「不怕打」：中方不吃這一套

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
就美國對陸關稅已達145%，大陸外交部發言人林劍表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。（人民日報）
就美國對陸關稅已達145%，大陸外交部發言人林劍表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。（人民日報）

美國總統川普加碼下，白宮官員證實，美國對來自中國大陸的進口商品課徵關稅已累計達145%。對此，大陸外交部發言人林劍今天表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。「我想強調，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。」

據央視新聞，面對記者就美方稱對華關稅達145%提問，林劍表示，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

他接著說，「我想強調，如果美方想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，中方從來不吃這一套。」

對中美關稅談判，林劍稱，任何對話都必須建立在平等的基礎上，如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

林劍說，中國大陸是一個負責任的國家，我們對美國的霸凌行徑採取反制措施，既是為了維護自身的正當權益，也是為了維護國際規則和秩序、維護世界各國的共同利益、維護國際公平正義。「面對美國的霸凌、霸道，妥協、退讓沒有出路。」

北京 外交部 川普 美國 關稅

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