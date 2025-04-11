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習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

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習近平首發聲！會見西班牙首相 強調「關稅戰沒贏家」：不懼打壓

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
訪問大陸的西班牙首相桑切斯（左），11日與大陸國家主席習近平會見。 法新社
訪問大陸的西班牙首相桑切斯（左），11日與大陸國家主席習近平會見。 法新社

西班牙首相桑切斯正在訪問大陸，而大陸國家主席習近平11日上午在北京釣魚台國賓館與其會見，習近平強調，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己」，他並指，「70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

據新華社，習近平在會見中指出，大陸願同西班牙打造更有戰略定力、更富發展活力的全面戰略伙伴關係，為兩國人民增進福祉，為中歐關係增添動力，也為促進世界和平、穩定、發展作出更大貢獻。他強調，雙方要繼續鞏固相互支持的政治基礎，相互信賴、相互尊重，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，特別是支持彼此維護主權和領土完整。大陸願同西班牙用好互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機制作用，深挖新能源、高技術製造業、智慧城市等領域合作潛力，打造更多互利合作成果。

針對大陸與歐盟關係，習近平表示，大陸一直視歐盟為多極世界重要一極，是明確支持歐盟團結發展壯大的主要大國。當前形勢下，共同打造中歐和平、增長、改革、文明四大伙伴關係具有重要現實意義。「中歐應堅持伙伴定位，堅持開放合作」。大陸願同歐方推動中歐關係繼往開來，向戰略穩定和相互成就的方向發展。

習近平強調，「打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

他並指無論外部環境如何變化，大陸都將堅定信心、保持定力，集中精力辦好自己的事。中國和歐盟都是世界主要經濟體，都是經濟全球化和自由貿易的堅定支持者，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。「中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸凌行徑，不僅維護自身正當權益，也維護國際公平正義，維護國際規則和秩序」。

桑切斯表示重視對大陸關係，堅定不移奉行一個中國政策，願同陸方保持高層交往。歐方堅持開放自由貿易，致力於維護多邊主義，反對單邊加徵關稅。西班牙和歐盟願與陸方加強溝通協作，維護國際貿易秩序，攜手應對氣候變化、貧困等挑戰，維護國際社會共同利益。

對於這場會見，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社群平台「X」上貼文指出，今年是西班牙與中國大陸慶祝建立全面戰略夥伴關係20週年。他與習近平討論為這夥伴關係注入的新動力，以期發展平衡互利的關係，拉近雙邊社會之間的距離。

桑切斯也轉發一則西班亞首相府蒙克洛亞宮（La Moncloa）的貼文，影片顯示，他與大陸汽車、電池和綠色能源領域的大型企業在北京進行會晤，出席者包含天齊鋰業總裁夏浚誠、協鑫集團總裁朱鈺峰、中電豐業首席執行官王德軍。桑切斯還舉行了數場小型的會晤。

根據CGTN記者團消息，桑切斯於當地時間4月10日晚抵達北京。應大陸國務院總理李強邀請，桑切斯於4月10日至11日訪問大陸。此次是桑切斯首相3年內第3次訪陸。大陸外交部發言人林劍8日表示，陸方希望以此為契機，推動中西全面戰略夥伴關係在新的起點上取得更大發展。

西班牙駐北京大使館領事處11日在微信公眾號貼文指出，桑切斯繼越南的訪問後，於昨晚抵達北京，繼續對中國大陸進行訪問。訪問期間，他將與習近平、李強舉行會談。此外，他還將參加企業家座談會，並見證雙邊協定的簽署。隨行官員包括西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares Bueno）與農業、漁業和食品大臣普拉納斯（Luis Planas Puchades）。此次訪問是中西關係的進一步加強。

訪問大陸的西班牙首相桑切斯（左），11日與大陸國家主席習近平會見。（圖／取自桑切斯X帳號）
訪問大陸的西班牙首相桑切斯（左），11日與大陸國家主席習近平會見。（圖／取自桑切斯X帳號）

川普 美國 習近平 關稅

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