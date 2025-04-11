若與川普談判失敗 歐盟：將向美科技巨頭徵稅

在全世界能在為關稅戰焦頭爛額時，掀起關稅戰的美國總統川普卻已將目光放到浴室裡——4月10日川普簽署行政命令，要求立即終止節水標準，讓家用水流能有更大的水壓噴湧而出。川普表示，他喜歡洗澡，照顧他的秀髮，但是蓮蓬頭的水是滴滴答答落下，他要站上15分鐘才能弄濕頭髮，「這實在太荒謬了」。其實川普從上個任期就很在意浴室水流的大小，他抱怨過此事，也放鬆過節水規定，但拜登時期又被改回；如今川普「貫徹始終」地「讓美國淋浴再次偉大」，並怪責他的兩位前總統歐巴馬與拜登，限縮了美國人爽快洗澡的自由。

2025-04-11 12:51