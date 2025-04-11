若與川普談判失敗 歐盟：將向美科技巨頭徵稅
美國總統川普9日宣布暫緩實施針對多數國家的關稅措施為期90天，歐盟隨即也宣布暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計畫90天。歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，若歐盟與美國的關稅談判失敗，歐盟將採取最強大的貿易措施，向美國科技企業徵稅。
路透引述金融時報消息報導，范德賴恩說，川普發起的貿易戰對全球貿易造成徹底轉變，絕不會再回到現狀；一旦歐盟與美國談判失敗，歐盟準備將跨大西洋的貿易戰，擴大至服務業，可能包括針對數位廣告收入徵稅，將衝擊Meta和Google等美國科技企業。
范德賴恩又指，歐盟絕對不會容許受美國關稅影響的中國貨湧入歐洲市場，會監察中國貨流入歐盟的情況。
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