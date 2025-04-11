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川普暫緩關稅能救股市？高盛：無法阻止股市進一步下跌

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

商業內幕報導，高盛（Goldman Sachs）10日表示，美國總統川普暫緩關稅的行動，可能不足以阻止股市進一步修正。

報導指出，美股10日回吐9日史詩級交易中創下的大部分漲幅。高盛分析師表示，儘管近幾周市場大幅下跌，且川普在9日暫緩大部分關稅，但股市進一步走低的風險仍偏高。

高盛的股票下跌風險模型（equity drawdown risk model）根據多項指標評估市場進一步下行的機率，該模型近期在3個月與12個月的預測範圍內皆突破35%。高盛在報告中指出，這是標普500指數可能進一步下跌的一個強烈訊號，並補充，自今年1月以來，模型所顯示的下跌風險就一直在上升。

分析師指出，通常高於35％的水準強烈預告股市面臨下跌的風險，而3個月和12個月期的機率現在都高於這一水位。正如之前所提到，從歷史經驗來看，更高的股市回檔機率會導致股市長期收益下降，以及更深的最大回檔風險。

分析師表示，有幾項因素增加進一步下跌的風險。首先經濟中的領先成長指標有所下降，高盛特別指出，近期製造業活動下滑，根據供應管理協會（Institute for Supply Management）數據，3月新訂單和生產指標均萎縮。

近期市場波動也損害了股市前景，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）自川普首次實施對等關稅時略有下降，但與年初水位相比仍較高。

再者，政策不確定性也很高，根據聯準會（Fed）數據，衡量不可預測性的美國經濟策不確定性指數9日飆至689，低於本月992的高點，但從歷史表現來看仍處於高位。

高盛指出，下跌風險似乎還未達到高峰。分析師表示，在股市下跌機率明顯觸頂之前，短期內進一步回調的風險仍較高，下跌幅度並不會降低短期下跌風險。

川普 關稅

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