越南準備打擊陸貨洗產地 換美較低關稅 至少落在22-28%但爭取更低

依據知情人士和路透看到的政府文件，越南為避免被美國徵收懲罰性關稅，準備取締中國大陸製商品在越南改貼標、洗產地，並將加強控管敏感高科技貨品輸華。

路透先前報導過，包括白宮貿易顧問納瓦羅在內的多位美國高階官員，對貼上「越南製」標籤的大陸產品運往美國表達不滿。這種轉口貿易能讓陸貨適用較低關稅。

河內近幾周一直努力說服川普政府，溫和看待越南對美國的巨大貿易順差。但川普在「解放日」仍宣布，要向越南徵收46%的關稅。對等關稅目前暫被擱置，兩國預定等越南副總理周三見過美國貿易代表後展開談判。

三位知情人士透露，經濟高度仰賴出口的越南爭取降低美國關稅，如果不能更低，也至少要降到22%至28%。三位的其中之一說，美方官員在3月雙邊會議時表示，這是有可能的。

周四，越南官方入口網站宣布與美展開貿易談判的聲明裡，表示將打擊「貿易詐欺」。但沒有提供具體細節。

根據美國商務部資料，2024年越南對美國貿易順差高達1,234億美元，包括耐吉運動鞋和消費電子產品等等，金額比台灣的739億美元多出七成，僅次於中國大陸的2,954億美元和墨西哥的1,718億美元，是美國貿易逆差第三大國。