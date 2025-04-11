快訊

台股延續漲勢！上漲528點終場收19,528點 台積電收889元

老闆集體哭哭！Google地圖出手管制「5星好評換贈品」 增1功能助網友檢舉

關稅戰來襲綠委卻被綁在立院 不滿柯建銘勢力暗潮洶湧

對等關稅暫停未改變Fed立場 情況明朗前仍將按兵不動

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）。彭博資訊
波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）。彭博資訊

美國雖然暫停多數對等關稅，但隨著信心下降局面已形成，聯準會（Fed）官員擔心會進一步抑制消費和投資。多位Fed決策官員表示，他們仍然認為關稅打擊了經濟成長，同時增加通膨上升風險，使得貨幣政策處於艱難的十字路口。

路透指出，Fed過去曾採取行動來緩解金融市場的廣泛壓力，但通常是在流動性枯竭，且關鍵市場交易面臨完全停滯的情況下，才會干預。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）周四（10日）在堪薩斯城一個活動上致詞時強調，「在當前的市場動盪周期中，作為央行，我們有責任密切關注流動性」，他說，「我們幾乎是每分鐘都在觀察市場……在過去幾周的市場波動中，看起來市場調整得相當不錯。如果需要，我們會採取行動」。

施密德表示，「我們似乎看到通膨的上行風險明顯增加，同時就業和成長前景的下行風險也上升」，「由於價格壓力可能再次上升，在維護Fed在通膨問題上的公信力方面，我不願意冒任何風險」。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）在彼得森國際經濟研究所關於貿易和移民的活動上發表評論時，也提出類似觀點，「為可持續實現我們的雙重任務目標，必須防止任何與關稅相關的價格上漲導致更持久的通膨」，「就目前而言，我相信貨幣政策的立場是適當的」。

波士頓聯準銀行總裁柯林絲（Susan Collins）也認為目前維持利率穩定是最佳做法。她參加喬治城大學活動發表演講，提及Fed今年稍晚可能降息，但關稅來的通膨可能推遲降息時程，因為Fed需要確定關稅不會擾亂通膨預期及對經濟的影響後，才能行動。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）參加紐約經濟俱樂部的活動時表示：「聯準會應該如何應對川普政府正在推行的關稅措施，並沒有通用的手冊，因為這些措施可能會與Fed要把通膨率穩定在2%和低失業率的雙重目標發生衝突。」

路透分析，在更常見的情況下，通膨率上升會導致貨幣政策收緊，失業率上升則會導致信貸條件放寬。美國經濟新出現的情況，可能會迫使Fed必須犧牲其中一個目標，以實現其認為當下更需要解決的問題。在經濟走向更加明朗之前，Fed決策官員維持利率不變。

周三和周四的美國10年期和30年期公債標售順利進行，但殖利率走高。一些分析師認為，這意味著市場對美國經濟成長和美國經濟的「例外論」的信心正在減弱。

堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）。 彭博資訊
堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）。 彭博資訊

川普 關稅

延伸閱讀

總統賴清德：台灣已列入美國對等關稅 第一波談判名單

美國抽關稅令港商陷困境 港府提供保費支援

影／共度關稅衝擊 勞團呼籲政府補助應以不裁員為前提

批政院關稅報告遲不給評估資料 黃國昌：還在想政治鬥爭

相關新聞

若與川普談判失敗 歐盟：將向美科技巨頭徵稅

美國總統川普9日宣布暫緩實施針對多數國家的關稅措施為期90天，歐盟隨即也宣布暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計畫90天。...

川普暫緩關稅能救股市？高盛：無法阻止股市進一步下跌

商業內幕報導，高盛（Goldman Sachs）10日表示，美國總統川普暫緩關稅的行動，可能不足以阻止股市進一步修正。

還我水來！川普怒控墨西哥違反水資源條約 揚言加關稅和制裁

美國總統川普10日再度強硬表態，指控墨西哥違反1944年簽署的《美墨水資源條約》，未履行對美供水義務，揚言將對墨西哥加徵...

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

美中貿易戰持續升溫，川普政府證實對中國的關稅稅率已累計到145%；北京則在10日回敬84%的關稅，並立即限制好萊塢電影進...

讓美國淋浴再次偉大！川普下令放寬蓮蓬頭水壓限制

在全世界能在為關稅戰焦頭爛額時，掀起關稅戰的美國總統川普卻已將目光放到浴室裡——4月10日川普簽署行政命令，要求立即終止節水標準，讓家用水流能有更大的水壓噴湧而出。川普表示，他喜歡洗澡，照顧他的秀髮，但是蓮蓬頭的水是滴滴答答落下，他要站上15分鐘才能弄濕頭髮，「這實在太荒謬了」。其實川普從上個任期就很在意浴室水流的大小，他抱怨過此事，也放鬆過節水規定，但拜登時期又被改回；如今川普「貫徹始終」地「讓美國淋浴再次偉大」，並怪責他的兩位前總統歐巴馬與拜登，限縮了美國人爽快洗澡的自由。

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

美國總統川普9日宣布暫緩對多國加徵關稅，白宮指出已與數十個國家接觸，未來數周將展開通話與談判，但中國卻是唯一未被納入對話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。