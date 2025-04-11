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還我水來！川普怒控墨西哥違反水資源條約 揚言加關稅和制裁

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普10日再度強硬表態，指控墨西哥違反1944年簽署的《美墨水資源條約》，未履行對美供水義務，揚言將對墨西哥加徵關稅，甚至不排除實施制裁。

路透報導，根據條約規定，墨西哥必須每5年從格蘭河（Rio Grande）經由水壩與水庫系統，向美國提供175萬英畝-英尺的水資源。然而，根據「國際邊界與水資源委員會」（International Boundary and Water Commission）資料顯示，目前這一輪5年供水周期即將於10月屆滿，墨西哥卻僅履行不到3成的水量。

川普在社群平台Truth Social發文指出，「根據1944年條約，墨西哥欠德州130萬英畝-英尺的水，但墨西哥卻不守條約義務。」稱「我的農業部長羅林斯（Brooke Rollins）正為德州農民發聲，我們將持續擴大施壓手段，包括加徵關稅，甚至是制裁，直到墨西哥履約，把德州該得的水還回來！」

面對美方指控，墨西哥總統薛恩鮑姆於X平台回應，強調墨西哥「在水資源可取得的情況下，一直依約供水」，但近3年來乾旱嚴重，供水能力受限。

薛恩鮑姆說，墨方已向美國官員提交提案，提出解決德州用水問題的短期措施，並已指示環境部、農業部與外交部首長立刻與美方聯繫。「我相信，如同以往其他議題，我們最終將達成協議。」

美國德州共和黨人也公開批評墨西哥「長期積欠水資，並公然忽視條約義務」，呼籲聯邦政府強硬應對。

隨著川普再度以貿易報復手段作為威脅，美墨之間的水資糾紛恐進一步升溫，成為兩國外交與經貿談判中的新火藥庫。

川普 關稅

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