邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅

因為美國與墨西哥在邊界的用水爭執日益升高，美國總統川普周四（10日）在社群平台Truth Social上發文，威脅要對墨西哥追加新的關稅，甚至制裁墨西哥。

川普的貼文中寫道：「我的農業部長羅林斯力挺德州農民，我們將會繼續升高後續行動，包括關稅，甚至可能是制裁。直到墨西哥遵守條約，給德州應得的水為止。」

美墨在邊境的水資源供應爭端愈演愈烈，是因為墨國和德州兩邊都苦於乾旱。根據北美乾旱監測的資料，橫跨兩國的格蘭德河／布拉沃河流域，在2月底，超過70%處於中度到極度乾旱的狀況。

美國於是在3月時，拒絕墨西哥把水送到墨國城鎮蒂華納（Tijuana）的請求。

美墨1944年簽署的條約，分配該區域的水資源，川普聲稱，根據條約，墨西哥欠美國大約130萬英畝-英尺的水。墨西哥總統薛恩鮑姆3月時曾說，由於墨國遭遇與德州相同的乾旱問題，以致於沒有足夠的水能夠運送。