中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

美中貿易戰持續升溫，川普政府證實對中國的關稅稅率已累計到145%；北京則在10日回敬84%的關稅，並立即限制好萊塢電影進口。對此，川普似乎老神在在，僅聳肩笑著表示，「我聽過更糟的事。」

福斯新聞報導，川普10日在內閣會議上被問到，對於中國針對美國文化出口作為報復手段有何看法。川普僅聳肩並微笑表示，「我聽過更糟的事。」現場隨即爆出一陣笑聲。

路透報導，儘管好萊塢電影是美國最受矚目的出口商品之一，不過業界專家分析，北京這項政策帶來的財務衝擊有限，因為美國電影近年在中國的票房已大不如前。

大約30年來，中國每年進口10部好萊塢電影。但中國國家電影局10日宣布，川普關稅將繼續中國國內對美國電影需求，因此將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口量。中國是全球第二大電影市場，好萊塢曾一度希望藉此提升電影票房。

目前好萊塢電影票房在中國的電影市場僅占5%；而好萊塢片商僅能取得票房收入的25%，而在其他國家和地區，往往可分得一半以上。目前尚不清楚中國今年是否會允許幾部好萊塢大片上映。