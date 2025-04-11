川普：難接受日鐵收購美鋼 投資人身分參與較佳

美國總統川普今天表示，他「很難」同意將美國鋼鐵公司（US Steel）出售給日本製鐵公司（Nippon Steel），但他對這家日本企業以投資人身分參與感到「比較安心」。

法新社報導，川普在電視轉播的內閣會議上表示：「要讓外國收購美國鋼鐵這個備受珍視的品牌，我很難接受。」他正在檢視日本製鐵提出的收購案，此案先前已被前任美國政府擋下。

他說：「他們現在是以投資人身分回來，我想這讓我比較安心。」

川普本月7日表示，他已指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）審查這筆收購案。

美國外來投資審查委員會負責分析外國收購美國企業可能帶來的國家安全影響，須在45天內向川普提交建議。

美國鋼鐵與日本製鐵於2023年12月宣布這項149億美元的併購案，原訂於會計年度2024年第3季結束前完成。

然而，美國反托拉斯機構與美國外來投資審查委員會經過數月審查，未能就建議達成共識，時任總統拜登被迫親自做出決策。

拜登當時連月批評這項交易，但一直避免採取可能損害美日關係的行動。

不過，他在任期最後數週基於國安理由阻止這筆交易。隨後，兩家公司對拜登政府「非法干預」交易提起訴訟。

根據川普的備忘錄，他7日下令執行的審查涉及「識別這筆交易可能帶來的國安風險，並提供相關各方充分機會回應這些疑慮」。