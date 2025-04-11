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川普認了關稅過渡期「有困難」！傳私下坦承或致經濟衰退

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普10日坦承，過渡期總是會有困難，但9日仍然是美國史上重要的一天。歐新社
美國總統川普10日坦承，過渡期總是會有困難，但9日仍然是美國史上重要的一天。歐新社

美中關稅大戰白熱化，經濟衰退擔憂席捲華爾街，美股10日回吐前一天大部分漲幅。美國總統川普10日在內閣會議上坦承，過渡期總是會有困難，但9日仍然是美國史上重要的一天，並認為投資者對美國的運作狀況感到滿意，因為政府努力讓世界公平對待美國，大家都想與美國達成協議，降低關稅。

BBC報導，在川普發表上述談話前幾小時，白宮表示，由於對芬太尼藥物生產商已課徵20%稅率，美國對中國部分商品的總體關稅將提升至145%。儘管如此，川普仍對美中最終能達成協議表達樂觀態度。

川普說，「我認為我們最終會達成一項對雙方都非常好的協議，我很期待這一點。」

川普被問到美中關係時表示，將會拭目以待，指美國希望與中國達成協議，他非常尊重國家主席習近平，認為他們最終會達成對兩國都有利的協議。

但川普也再度指責中國「佔盡美國便宜」，稱中國「比任何國家都更長期地剝削美國」。

美國商務部長盧特尼克也在會中表示，若非川普強硬的政策，「很多國家根本不會提出現在這些提案。」稱「我們正在贏得應得的尊重，接下來你會看到一連串的歷史性協議。」

此外華爾街日報報導，川普私下坦言，他提出的關稅計畫可能導致美國經濟陷入衰退，但他希望避免經濟蕭條。

報導引述知情者說法稱，川普在與幕僚的內部會議中承認，廣泛的關稅措施恐怕會帶來嚴重後果，然而他仍堅持「為了避免國家重演1930年代的大蕭條，寧願承受暫時的經濟陣痛」。

川普 關稅

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