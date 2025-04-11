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川普眼看美股暴漲後又暴跌 坦承會有「過渡問題」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普10日召開內閣會議。路透
美國總統川普10日召開內閣會議。路透

美國總統川普對他決定暫停對等關稅90天後、市場暴漲後又繼續暴跌的反應做出更為冷靜的評估，同時召集內閣官員討論下一步行動。

根據CNN報導，川普在周四坦承，可能會出現一些「過渡問題」，在他發出這番言論之際，正值美股道瓊指數在在歷經周三暴漲後，周四又大跌。

川普在內閣會議室：「昨天是個重要的日子。過渡期總會遇到困難，但從歷史上看，那是史上最重要的一天，對市場來說也是如此。所以我們對國家目前的運作方式非常非常滿意。我們正試圖讓世界公平地對待我們。」

他繼續表示：「我認為我們狀況非常好。我們認為我們做得很好。當然，過渡期間肯定會有代價和過渡問題，但最終會是美妙的情況。」

川普讚揚內閣團隊，並且要求他們制定計畫，推動與中國大陸的貿易協議和談判。此時，美中之間的貿易戰愈演愈烈。

CNN稍早報導，川普的高級經濟顧問在內部和公開場合針對關稅問題發生爭論，財長貝森特和商務部長盧特尼克的意見在川普川普耳中占上風，促使川普在周三作出決定暫停關稅90天的決定。

另據華爾街日報報導，知情人士透露，川普私下承認，他知道4月2日公布的廣泛而嚴苛關稅計畫可能會導致經濟陷入衰退，但他不希望出現經濟大蕭條。

美國曾在1930年代發生經濟大蕭條，失業率飆上25%。經濟學家認為，當經濟衰退變得更加嚴重，並帶來更高的失業率和更長的低迷時，就會發生蕭條。

川普 關稅

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