川普對中國猛徵145%關稅 經濟學者：將切斷美中多數貿易

經濟學者認為，川普對中國進口品徵收145%關稅，將會切斷美中之間多數貿易。

美國智庫稅收政策中心（Tax Policy Center）聯邦稅務政策副總裁約克（Erica York）表示：「這取決於關稅適用的範圍有多窄或多廣，但整體而言，如果加到三位數的關稅，你將切斷了多數的貿易。」

約克說：「或許還有一些東西沒有替代品、企業必須埋單，但多數而言，就是切斷了（貿易）。」

他還表示，川普對中國大陸與其他各國的新關稅，將使得美國平均關稅稅率達到「1940年來我從未見過的高水準」。