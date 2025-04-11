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川普對中國猛徵145%關稅 經濟學者：將切斷美中多數貿易

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普對中國進口品徵收145%關稅。路透
川普對中國進口品徵收145%關稅。路透

經濟學者認為，川普對中國進口品徵收145%關稅，將會切斷美中之間多數貿易。

美國智庫稅收政策中心（Tax Policy Center）聯邦稅務政策副總裁約克（Erica York）表示：「這取決於關稅適用的範圍有多窄或多廣，但整體而言，如果加到三位數的關稅，你將切斷了多數的貿易。」

約克說：「或許還有一些東西沒有替代品、企業必須埋單，但多數而言，就是切斷了（貿易）。」

他還表示，川普對中國大陸與其他各國的新關稅，將使得美國平均關稅稅率達到「1940年來我從未見過的高水準」。

川普 關稅

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