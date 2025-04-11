美股為何又崩？基金經理人警告永久傷害已造成 不確定性猶在

在美國川普總統9日宣布暫停課徵對等關稅以及財政部長貝森特向市場保證美國並未從事貿易戰後，從美國到隔日的亞洲歐洲市場莫不額手稱慶，大幅反彈，但美股10日賣壓再起，道瓊早盤一度暴跌逾2,000點，差點把前一天漲的全數吐出。基金經理人警告說，目前尚未脫離險境，不確定性仍然存在。

Bolvin財富管理公司總裁博爾文（Gina Bolvin）說，股市前一天欣喜若狂的反應，顯示川普這項聲明是「我們一直在等待的關鍵時刻」。投資人認為，川普暫踩煞車是朝更清晰貿易政策邁前一步，可為企業的財測提供更明確背景，並使正在找尋方向的市場稍獲喘息。

然而，目前還不清楚在90天暫停期之後會發生什麼事，未來可能會出現波動。博爾文表示，在不可預測時期，最佳策略是擬定一個嚴謹的長期策略，以抵禦頭條新聞所驅動的市場震盪。

Harbor資本公司投資組合經理舒邁爾（Jake Schurmeier）表示，暫停課徵對等關稅固然是好消息，但並不能消除整體不確定性。他對財星雜誌（Fortune）表示，市場或許會繼續漲幾天，但「我認為永久性傷害已造成」。

Bankrate資深經濟分析師翰瑞克（Mark Hamrick）說，投資人顯然接受「停火的說法」，但必須看看美國與其他國家之間的談判能否成功。翰瑞克表示，金融市場的大失血和買家大退場創重了股債匯市。他並指出，10年期美國公債殖利率飆升敲響了警鐘，但現在至少也推遲了最糟情況。