聽新聞
0:00 / 0:00
WTO：美中商品貿易恐減8成 並波及世界經濟
世貿組織（ＷＴＯ）秘書長伊衛拉九日提醒，美中關稅戰恐造成兩大經濟體間商品貿易銳減八成，並波及全球其他地區經濟。
伊衛拉聲明，「中美貿易緊張不斷升高，對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險。我們初步預測兩大經濟體間商品貿易，降幅可能百分之八十」。她並指出，美中貿易共占全球貿易總額百分之三，美中貿易衝突恐嚴重損害全球經濟前景。
伊衛拉示警世界經濟可能分裂為兩大集團，分以美國、中國大陸為核心；「尤其令人擔憂是，全球貿易可能因地緣政治碎片化。世界經濟分裂為兩大陣營，恐使全球實質國內生產毛額（ＧＤＰ）長期下降近百分之七，這最令人憂心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言