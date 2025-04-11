WTO：美中商品貿易恐減8成 並波及世界經濟

世貿組織（ＷＴＯ）秘書長伊衛拉九日提醒，美中關稅戰恐造成兩大經濟體間商品貿易銳減八成，並波及全球其他地區經濟。

伊衛拉聲明，「中美貿易緊張不斷升高，對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險。我們初步預測兩大經濟體間商品貿易，降幅可能百分之八十」。她並指出，美中貿易共占全球貿易總額百分之三，美中貿易衝突恐嚴重損害全球經濟前景。

伊衛拉示警世界經濟可能分裂為兩大集團，分以美國、中國大陸為核心；「尤其令人擔憂是，全球貿易可能因地緣政治碎片化。世界經濟分裂為兩大陣營，恐使全球實質國內生產毛額（ＧＤＰ）長期下降近百分之七，這最令人憂心。」