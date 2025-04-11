聽新聞
0:00 / 0:00

WTO：美中商品貿易恐減8成 並波及世界經濟

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美中關稅戰，恐造成兩大經濟體間商品貿易銳減八成，並波及全球其他地區經濟。 美聯社
美中關稅戰，恐造成兩大經濟體間商品貿易銳減八成，並波及全球其他地區經濟。 美聯社

世貿組織（ＷＴＯ）秘書長伊衛拉九日提醒，美中關稅戰恐造成兩大經濟體間商品貿易銳減八成，並波及全球其他地區經濟。

伊衛拉聲明，「中美貿易緊張不斷升高，對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險。我們初步預測兩大經濟體間商品貿易，降幅可能百分之八十」。她並指出，美中貿易共占全球貿易總額百分之三，美中貿易衝突恐嚴重損害全球經濟前景。

伊衛拉示警世界經濟可能分裂為兩大集團，分以美國、中國大陸為核心；「尤其令人擔憂是，全球貿易可能因地緣政治碎片化。世界經濟分裂為兩大陣營，恐使全球實質國內生產毛額（ＧＤＰ）長期下降近百分之七，這最令人憂心。」

川普 關稅

延伸閱讀

美中關稅戰 陸召開出口管制會議宣示加強列管執法

美中關稅戰火猛 經濟部有五招防止大陸貨來台洗產地

美對等關稅衝擊全球 陸在WTO會議抨擊：開錯方、吃錯藥

台灣汽車、保健品關稅一定要降！施俊吉：別再提採購美軍火石油...這不是川普要的

相關新聞

維持高關稅等習近平讓步？川普猛搖頭吐1字 揭美中貿易戰目的

儘管美國總統川普宣布暫緩實施對各國提高課徵關稅達90天，中國大陸卻不在豁免名單之內。對此，美國有線電視新聞網（CNN）記...

75國暫緩對等關稅90天 只徵10%基準關稅

美國總統川普九日宣布暫緩實施七十五國的對等關稅九十天，期間只徵收百分之十的基準關稅，並反制中國大陸的報復性關稅。白宮十日...

歐盟反制美關稅措施 也延後90天

對美國總統川普暫緩對等關稅，歐盟執委會主席范德賴恩說，這是邁向穩定全球經濟重要一步。歐盟廿七國九日經多數同意，十五日將對...

美股早盤3大指數全崩！道瓊重挫千點 川普卻嗨喊「通膨下降了」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，儘管美國總統川普9日宣布暫緩實施對中國大陸以外的所有國家課徵高額關稅，為華爾...

美債地位動搖… 「避險天堂」傳出末日的氣息？

華爾街日報九日報導，美國公債近期被大規模拋售，卅年期美債殖利率一度從上周百分之四點四飆升至百分之五。由於市場動盪時，投資...

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

據英國廣播公司（BBC）10日報導，隨著美國總統川普宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅90天後，歐盟也宣布暫停對美國商品課徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。