退讓政治代價太高… 英媒：習近平只能嗆「放馬過來」

英國衛報九日分析，美國總統川普的貿易戰進入全新未知領域，但中國大陸已從二○一八年川普首任的貿易戰汲取經驗，近年來減少對美依賴並加強和其他國家貿易，進而發展出戰略優勢，加上北京至今對內表現強硬立場，若現在知難而退，政治代價太高，推論北京不太可能先退讓。

倫敦伊諾多經濟公司首席經濟學家楚列瓦表示，大陸國家主席習近平面對來自川普的最新威脅，唯一在政治上可行的回應就是「放馬過來」。習近平已向國內展現強硬姿態，若此時退縮，政治代價極高。大陸目前握有的一大優勢在於，美國對大陸商品的依賴程度，遠高於中國對美國商品的依賴。

美國從大陸進口多為消費性商品，像智慧手機、電腦與玩具。羅森布拉特證券公司上周分析，在美國對陸徵百分之五十四關稅下，售價最低的蘋果手機可能從七九九美元（約台幣二點六萬元）漲至一一四二美元（約台幣三點八萬元），最新的百分之一四五關稅售價將更高。楚列瓦認為川普無法自圓其說，將這類經濟困境歸咎中國。

反觀大陸進口的美國商品多為工業與製造用物料，像大豆、化石燃料與噴射引擎，這類商品的漲幅在最終轉嫁給消費者前，較易被產業吸收。再者，這並非中國首次經歷美國發動的貿易戰。自川普第一任以來，大陸就積極拓展其他貿易夥伴來降低對美依賴。

北京手中還握有其他反制選項。中國微信公眾號八日引述消息人士提出一份中國對美報復清單，包括暫停與美國在強效類鴉片止痛劑芬太尼管控上的合作、調查美企在中國的智財權獲利，以及禁止美國好萊塢電影在中國上映。中國外交部雖對此不予置評，但並未否認。

儘管大陸擁有戰略優勢，卻非無懈可擊。在這波關稅衝擊後，中國與香港股市雙雙下挫，北京迄未覓得有效提振內需之道。川普關稅衝擊加上中國擔憂美國正試圖拉攏其他國家聯手孤立北京，已使美中關係創新低。

美國中國事務專家利明璋直言，不記得自己對美中關係走向有過如此悲觀的時候；美中貿易關係原是唯一連結，當這條線也斷了，其他領域恐將承受更大壓力。但即使川普政府嗆北京「底牌弱」，美國副總統范斯還公開稱中國人是「鄉巴佬」，北京短期內顯然沒打算讓步。