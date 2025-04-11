歐盟反制美關稅措施 也延後90天

對美國總統川普暫緩對等關稅，歐盟執委會主席范德賴恩說，這是邁向穩定全球經濟重要一步。歐盟廿七國九日經多數同意，十五日將對美國已實施的鋼鋁關稅採取首波反制，但范德賴恩十日也釋出善意，將暫緩原定對美國輸歐商品徵的反制關稅計畫九十天。

范德賴恩十日指出，儘管歐盟成員國大力支持反制措施，「但我們決定暫停九十天，給談判一個機會」；但要是與美談判結果不令人滿意，反制措施就會生效。

就在歐盟表決同意歐盟執委會提出對美鋼鋁關稅第一波反制案後幾小時，川普就宣布對逾七十五個已聯繫美國希望談判而且沒採取報復行動的國家，關稅暫降至百分之十、為期九十天。

范德賴恩十日以書面聲明樂見川普最新決定，並強調明確與可預測性對貿易和供應鏈運作至關重要。她又一次提倡美國與歐盟達成「零對零」全面互免關稅協議，表示歐盟仍致力與美國進行建設性談判，以實現無摩擦和互惠貿易，也將持續努力分散歐盟的貿易市場。

范德賴恩還說，將盡快消除歐盟單一市場的交流障礙，「這次（的川普新關稅）危機清楚表明一件事，即在不確定的年代，單一市場是我們穩定和韌性的支柱」。

歐盟近幾月來積極與南美洲、東南亞及印度等洽簽自貿協定（ＦＴＡ），以降低對美中在經貿上的依賴。歐盟九日同意的對美反制措施，是針對川普政府三月十二日生效的百分之廿五鋼鋁關稅。

歐盟執委會原預定五月十五日實施針對美國鋼鋁關稅的第二波反制關稅，歐盟也正研擬針對美國汽車關稅與對等關稅的反制措施，而這些皆將因川普暫緩對等關稅九十天出現變數。