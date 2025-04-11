美債地位動搖… 「避險天堂」傳出末日的氣息？

華爾街日報九日報導，美國公債近期被大規模拋售，卅年期美債殖利率一度從上周百分之四點四飆升至百分之五。由於市場動盪時，投資人通常會湧入美債避險，因此這波拋售行為相當罕見。這使外界推測可能有外國投資人正大量拋售美債，被視為「末日情境」，將動搖美國的全球金融強權地位。

美國總統川普是以操作債務為手段的房地產開發商出身，不會看不到美國債市顯露出的警訊。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日也引述三位知情人士報導，鑒於美債市場出現動盪跡象，美國財政部內部拉響警報，這是促使川普決定暫緩對等關稅的重要關鍵。在川普九日下午宣布前曾和美國財長貝森特見面，貝特森直接表達對債市拋售潮的擔憂。稍早，白宮經濟官員也已就美債拋售加劇的情況向川普簡報。

英國金融時報九日報導，本周金融市場危機蔓延至美債，柯林頓政府的前財長桑默斯等經濟學者示警，川普才真正屈服。

一位和白宮關係密切的人士形容，「川普不介意華爾街受打擊，但不希望整棟房子垮掉」。

雖然川普九日宣布暫緩，但美債仍受打擊。路透九日報導，某些基金被迫拋售債券來盡快變現，美債身為全球「最安全資產」的地位正受質疑。

本周美債殖利率漲幅一度打破自二○○一年以來的單周最大漲幅紀錄。百分之四點三七殖利率仍高於八日尾盤的百分之四點二六以及上周收盤時的百分之四點○一。債市變動可能反映出經濟壓力。

公債堪稱全球金融體系基石，常被認為是投資人存放資金的「避險天堂」，基本上相當於投資人借給美國政府的貸款。股市大幅波動的動盪時期，投資人常改買安全可靠的美債，但如今美債反而被拋售，在川普持續推動全面關稅政策下，使投資人深感不安。

阿波羅全球管理公司執行長羅旺直言，擔心美國形象受損。BMO Family Office副投資長施萊夫也提到，市場價值顯然已重設，九十天緩衝期的確為談判帶來喘息空間，然而企業的不確定性依然存在。

摩根大通前全球策略長寇朗維克八日晚間對財經網站「市場觀察」說，川普可以讓股市崩盤，但債券市場崩潰將使他取消關稅。