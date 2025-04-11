川普宣布暫緩對等關稅 美貿易代表才知

美國貿易代表葛里爾九日指稱，自己是在總統川普宣布暫緩對等關稅後才得知。聯邦眾議員霍斯佛德在眾院聽證會詢問葛里爾何時得知時，葛里爾答道，「據我了解這項決定是在（宣布的）幾分鐘前做出」。

霍斯佛德則調侃道，「看來你的上司使你措手不及，對這些（對等）關稅喊卡」。葛里爾對此說，九日上午知道政策可能會變，川普政府會討論「各種選項」。

葛里爾重申，美國貿易逆差是「緊急狀態」，需川普對美國貿易政策實施歷史性改革，但川普仍願與各國談判。葛里爾說，最近與歐盟、南韓、南美洲國家厄瓜多及墨西哥的對口官員談過。美國商務部長盧特尼克則在社群媒體Ｘ寫道，川普在「寫他（第二個）總統任內數一數二非凡的（川普自創社媒）真實社群貼文時」，自己與財長貝森特就坐在旁邊。