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川普宣布暫緩對等關稅 美貿易代表才知

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統川普昨天宣布高額關稅措施暫緩90天實施，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他在消息宣布後才得知此事。(美聯社)
美國總統川普昨天宣布高額關稅措施暫緩90天實施，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他在消息宣布後才得知此事。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾九日指稱，自己是在總統川普宣布暫緩對等關稅後才得知。聯邦眾議員霍斯佛德在眾院聽證會詢問葛里爾何時得知時，葛里爾答道，「據我了解這項決定是在（宣布的）幾分鐘前做出」。

霍斯佛德則調侃道，「看來你的上司使你措手不及，對這些（對等）關稅喊卡」。葛里爾對此說，九日上午知道政策可能會變，川普政府會討論「各種選項」。

葛里爾重申，美國貿易逆差是「緊急狀態」，需川普對美國貿易政策實施歷史性改革，但川普仍願與各國談判。葛里爾說，最近與歐盟、南韓、南美洲國家厄瓜多及墨西哥的對口官員談過。美國商務部長盧特尼克則在社群媒體Ｘ寫道，川普在「寫他（第二個）總統任內數一數二非凡的（川普自創社媒）真實社群貼文時」，自己與財長貝森特就坐在旁邊。

川普 關稅

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