川普18小時髮夾彎 白宮震驚、幕僚措手不及

華盛頓郵報九日報導，川普逆轉對等關稅措施前十八小時，自八日晚間至九日下午宣布，先後與多位共和黨籍國會議員及外國領袖通話。他先宣布暫緩實施後，才交由幕僚和助理擬定官方說法和政策重點，就連白宮內部也對政策髮夾彎大感意外。

川普宣布暫緩後在自創社群媒體真實社群寫道，「我想他們會說這是金融史上最重要的大日子」。

自八日晚至九日下午，川普及其貿易顧問陸續與多位黨籍議員、外國領袖通話，他們對全球市場震盪和經濟衰退風險升高表達憂慮，並敦促川普採取行動。

川普透露，最終決定大概是九日上午敲定，「真的很早」，並寫下聲明。當時沒律師，也找不到律師。他在白宮橢圓辦公室對媒體說，「聲明是發自內心的文字」。

美國福斯新聞主持人尚漢尼提的節目在八日晚間九時播畢後，川普與幾位當晚節目的共和黨籍聯邦參議員通話達一小時以上。知情人士透露，有些參議員表達對關稅政策的擔憂。

九日上午，川普在白宮會見參院多數黨（共和黨）領袖圖恩，並與瑞士總統凱勒蘇特通話廿五分鐘，凱勒蘇特力勸川普撤回對等關稅措施。

到了八時，川普收看美國摩根大通執行長戴蒙在福斯新聞的訪談。戴蒙示警說，鑒於當前經濟的不確定性，經濟衰退是很可能的結果。隨後，川普發文呼籲美國民眾「冷靜」，還說「現在是絕佳的買進時機」。

與此同時，美國商務部長盧特尼克接到歐盟貿易政策執行委員塞夫柯維奇來電。歐盟當天甫批准反制美國鋼鋁關稅的措施，刻意鎖定川普支持者，包括大豆農與塑膠製造業者。

中午，盧特尼克與美國財長貝森特進入白宮橢圓辦公室，與川普商議暫緩，隨後透過社媒發文宣布。此一決定甚至令部分白宮幕僚措手不及。但川普宣布後，白宮幕僚連忙聲稱這一切其實「早有布局」。

但其實白宮幕僚在川普發文後才立即召開緊急會議，研擬最新政策的重點與說法。