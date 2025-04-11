美債拋售潮 川普暫緩對等關稅

綜合外媒報導，美國總統九日突宣布中國大陸除外，對等關稅暫緩九十天實施，此一決定可能有以下幾項主因，即市場發揮制衡力、金主反彈、美國債市釋出警訊，以及摩根大通執行長戴蒙示警美國經濟恐步入衰退等。

華盛頓郵報報導，川普在扭轉對等關稅政策的前十八小時，從八日晚間到九日宣布期間，先後與多位共和黨議員及外國領袖通話，九日上午先宣布延緩，才交由幕僚和助理擬定說法和政策重點。川普說，他這幾天一直在考慮是否緩徵，最後決定是在「九日一早」拍板。

川普解釋，他會暫停對許多國家課徵更高的關稅，是因為「人們有點緊張兮兮」，大家反應有點太過頭，最後「發自內心」決定暫緩。

川普也說，「即使債市看起來很美，但昨晚看到大家開始有點不安」，坦言自己有在關注債市動態，表示「這個市場非常棘手」。向來被視為資金避風港的美債，卻在市場不安時遭遇拋售潮，被部分人士解讀為美元地位動搖。

ＣＮＮ報導，美國公債市場動盪拉響財政部內部警報，財長貝森特在與川普會面時，直接表達對美債拋售潮的憂慮。貝森特則否認調整對等關稅是受到債市影響，表示這個變動是川普策略的一環。

此外，科技富豪、白宮重要顧問馬斯克等川普重要金主、以及投資人，對川普極端保護主義政策的反彈聲浪都愈來愈烈。

川普說，他考慮暫緩實施時，曾和貝森特與商務部長盧特尼克討論過，並未提到立場鷹派的貿易顧問納瓦羅。納瓦羅最近投書英國金融時報警告，川普不是在談判。

川普指出，戴蒙接受福斯新聞訪問的談話，也讓他改變想法。戴蒙在訪談中表示，衰退會是關稅的「可能結果」。川普表示，戴蒙在訪談的表現「非常好」，說出了「必須對關稅和貿易採取一些行動」。