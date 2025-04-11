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75國暫緩對等關稅90天 只徵10%基準關稅

聯合報／ 記者陳熙文張文馨陳政錄、國際中心／連線報導
美國總統川普九日下午突宣布暫緩對等關稅措施，但對中國大陸除外。圖為他當天在白宮橢圓辦公室簽行政命令。（法新社）
美國總統川普九日下午突宣布暫緩對等關稅措施，但對中國大陸除外。圖為他當天在白宮橢圓辦公室簽行政命令。（法新社）

美國總統川普九日宣布暫緩實施七十五國的對等關稅九十天，期間只徵收百分之十的基準關稅，並反制中國大陸的報復性關稅。白宮十日上午對ＣＮＢＣ表示，目前對大陸的總關稅是百分之一四五。這比川普提的百分之一二五還高的原因，是還要納入美方認為大陸管制芬太尼不力的百分之廿稅率。

我外交部長林佳龍昨在立法院答詢時表示，我國在川普暫停實施對等關稅的國家之列。

歐盟暫緩反制關稅計畫

川普宣布暫緩實施針對多數國家的關稅措施後，歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計畫九十天，「給予談判一個機會」。但她也說，「倘若談判結果不令人滿意，我們的反制措施將會生效。」

陸如期對美加徵84%關稅

川普的關稅戰出現戲劇化轉折，但與大陸經貿關係火車對撞的可能性仍未消除。大陸外交部、商務部昨強調，「談，大門敞開，打，中方也將奉陪到底」，希望美方與中方相向而行，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商妥善解決分歧。大陸昨天中午如期對美國商品加徵百分之八十四關稅。

川普九日接受美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）提問時答道，不會等大陸國家主席習近平在美中貿易戰中退縮。

ＣＮＮ記者詢問川普是否正等習近平讓步時，川普聽後很快搖頭說並沒有。川普表示，已有超過七十五國聯繫美國，包括美國商務部、財政部和貿易代表署，希望能針對貿易、貿易障礙、關稅、貨幣操弄和非關稅障礙談判，這些國家並未向美國提出任何報復行動。

川普已授權暫緩九十天對等關稅，期間會大幅降低對等關稅至百分之十，同樣立即生效。

川普：感到人們有點失控

川普在白宮出席公開活動，面對媒體提問時表示，他會做出這樣的決定，因為他感到人們變得有點失控、有點害怕；他八日晚上觀察債券市場，認為人們有些不安。川普表示，關稅政策正確，美國貿易逆差不能持續，做這件事需要膽量，國家也需要膽量撐過轉換期，所以他說，「大家冷靜，一切都會沒事的」。

川普說，他相信中國大陸想要與美國談判，只是不知道該怎麼做，習近平是位很驕傲的人，但相信中國大陸會找到方法來與美國談判。

貝森特：不報復就有獎勵

美國財政部長貝森特說，美國向中國大陸徵收的關稅增加，因為中方堅持升高態勢；正如他一周前所說的，不要報復，就會得到獎勵；現在世界上所有國家都想要來談判，美國都願聆聽。

貝森特表示，美國與各國進行的是貿易談判，但如果這些國家希望提出其他條件，都可以拿出來談；貝森特再度提到「阿拉斯加天然氣管線項目」，包括南韓、日本和台灣都有興趣投資。

至於川普是否要組成對抗中國大陸的聯盟？商務部長盧特尼克表示，川普只專注在美國，沒有組成聯盟的想法，川普會與希望談判的國家，談出對美國最有利的協議。

川普對等關稅 一夕轉彎 製表／財經中心
川普對等關稅 一夕轉彎 製表／財經中心

川普 歐盟 習近平 關稅

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