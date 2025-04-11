川普政策變變變 四大理由

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普9日突然宣布，除中國大陸外，對其他貿易夥伴的對等關稅暫緩90天，川普政策急轉彎，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，來自債券市場的信號，對川普決定暫停關稅，做出了「至少一點點的」貢獻。

川普為何髮夾彎，外媒分析有四大理由。首先，市場發揮制衡力。川普解釋，他會暫停對許多國家課徵更高的關稅，是因為「人們有點緊張兮兮（yippy）」，「我覺得大家反應有點太過頭了」。

其次，美國債市釋出警訊。川普也說，「即使債市看起來很美，但我昨晚看到大家開始有點不安」，坦言自己有關注債市動態，「這個市場非常棘手」。向來被視為資金避風港的美債，卻在市場不安時遭遇拋售潮，被部分人士解讀為美元地位動搖。

第三，金主反彈：科技富豪、白宮重要顧問馬斯克等川普重要金主、以及投資人，對川普極端保護主義政策的反彈聲浪都愈來愈烈。川普表示，他考慮暫緩實施時，曾和貝森特與商務部長盧特尼克討論過，並未提到立場鷹派的貿易顧問納瓦羅。

第四，戴蒙警告美國經濟可能步入衰退：川普說，摩根大通（小摩）執行長戴蒙接受福斯新聞訪問的談話，也讓他改變想法。戴蒙在訪談中表示，衰退會是關稅的「可能結果」。川普表示，戴蒙在訪談的表現「非常好」，說出了「必須對關稅和貿易採取一些行動」。

川普 關稅

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