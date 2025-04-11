川普：對等關稅暫緩90天 唯獨大陸提高到145%

經濟日報／ 編譯任中原劉忠勇、記者陳湘瑾／綜合報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普9日突然宣布，對75個國家課徵的對等關稅暫緩90天實施，這段期間關稅稅率一律降到10%，唯獨大幅提高對中國大陸的關稅稅率到125%，並且鬆口願意考慮給予一些美國企業豁免。白宮10日告訴CNBC，對中國總稅率達145%。

對於川普對中國關稅加碼至125%，大陸外交部、商務部昨（10）日強調，「談，大門敞開；打，中方也將奉陪到底」。

川普調整對等關稅細節
川普調整對等關稅細節

川普對等關稅政策髮夾彎，激勵全球股市歡騰，道瓊工業指數9日狂漲2,962點，創史上最大漲點；歐洲主要國家股市10日盤中全面強彈5%，MSCI亞太指數大漲5.6%，為2022年最大漲幅，但分析師警告股市漲勢可能為時短暫。美股10日早盤開低。

川普9日在自家社群媒體Truth Social宣布，「基於中國缺乏對世界市場的尊重，我在此宣布美國對中國課徵的關稅提高到125%，即刻生效」。

他有說，「相反地，基於超過75國都已聯絡商務部、財政部及美國貿易代表署等美國代表，希望協商出目前討論貿易、貿易壁壘、關稅、貨幣操縱及非貨幣關稅等相關議題的解決方案，而且這些國家都在我的強烈建議下，沒有以任何途徑、形態或形式對美國展開報復，我已授權暫緩實施（關稅措施）90天，在這段期間大幅調降對等關稅至10%，也是即刻生效」。

美國財政部長貝森特則表示，這一直是川普的策略，他重申，沒有報復，就會有獎勵。

稍晚，川普在白宮出席公開活動，面對媒體提問時表示，他會做出這樣的決定，因為他感到人們變得有點失控、有點害怕；他8日晚上觀察債券市場，認為人們有些不安。但川普仍認為，關稅政策正確，美國貿易逆差不能持續，做這件事需要膽量，國家也需要膽量撐過轉換期，所以他說，「大家冷靜，一切都會沒事的。」

川普說，他相信中國大陸想要與美國談判，只是不知道該怎麼做，中國大陸國家主席習近平是位很驕傲的人，但相信中國大陸會找到方法來與美國談判。

此外，川普與財長貝森特於9日被問到，是否提供豁免給遭到新關稅重創的部分大型美國企業時，川普回應表示將「考慮此事」，而他要如何決定確定哪些公司可能獲得豁免，則是「憑直覺」，「你必須要有彈性」。

川普 關稅

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